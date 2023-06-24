Финансист перечислила причины блокировки банковских счетов

Директор института комплаенса и этики бизнеса НИУ ВШЭ Ирина Грекова рассказала «Прайм», что банк может заблокировать счета клиентов после получения сигнала из Росфинмониторинга.

После блокировки счета клиент не может провести никаких действий с деньгами до выяснения обстоятельств и снятия блокировки.

По словам Грековой, Росфинмониторинг направляет банку сигнал о необходимости заблокировать счет клиента в случае его попадания в перечень организаций и физлиц, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространении оружия массового уничтожения или при наличии принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании его денежных средств или иного имущества.

Для снятия блокировки в таких случаях необходимо обратиться в суд.

Ранее сообщалось об аресте 35 счетов Елены Блиновской.