Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист перечислила причины блокировки банковских счетов

Финансист Грекова: банк может заблокировать счета после сигнала из Росфинмониторинга

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Директор института комплаенса и этики бизнеса НИУ ВШЭ Ирина Грекова рассказала «Прайм», что банк может заблокировать счета клиентов после получения сигнала из Росфинмониторинга.

После блокировки счета клиент не может провести никаких действий с деньгами до выяснения обстоятельств и снятия блокировки.

По словам Грековой, Росфинмониторинг направляет банку сигнал о необходимости заблокировать счет клиента в случае его попадания в перечень организаций и физлиц, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространении оружия массового уничтожения или при наличии принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании его денежных средств или иного имущества.

Для снятия блокировки в таких случаях необходимо обратиться в суд.

Ранее сообщалось об аресте 35 счетов Елены Блиновской.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях