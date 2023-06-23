Росфинмониторинг объяснил, как повлияет решение ФАТФ на финансовые институты РФ

Решение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по сохранению статуса России в организации не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом заявили в Росфинмониторинге.

«Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФАТФ не стала вносить Россию в свои штрафные списки, в которые попадают финансово неблагонадежные страны. При этом группа оставила в силе приостановку членства РФ в организации на фоне конфликта на Украине.

До этого глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев надеется на исключение России из ФАТФ и внесение ее в черный список. По его словам, что расследования якобы выявили факты соучастия РФ в отмывании денег, а также сотрудничества России с различными террористическими группами и внесенными в черный список странами, «включая «Вагнера», «Талибан» (организация запрещена в России), ливанское движение «Хезболлах», Сирию, КНДР и Иран».