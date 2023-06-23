В «Геоскане» рассказали о проблемах в создании новых беспилотников

Глава компании-производителя беспилотников «Геоскан» Алексей Семенов считает, что на создание нового беспилотника нужны не менее 7 лет и миллионы или даже миллиарды рублей, сообщает РИА Новости.

«Нужно лет семь, если с нуля. Если делать из «веревок и палок», только чтобы летало, можно сделать быстро. Но чтобы сделать конкурентоспособный беспилотник, в нем надо разрабатывать все. А это сотни миллионов рублей и много лет», — рассказал Семенов.

Он добавил, что существует разница между предназначениями беспилотников — наиболее дешевым будет сельскохозяйственная модель, а массивный БПЛА потребует миллиардов вложений.

Других сложностей добавляет система принятия на снабжение и допуск к работе беспилотников — до полутора лет занимает только процесс создания серийного образца.

Ранее президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами заявил, что большое внимание в российской военной промышленности уделяется разработке беспилотных летательных аппаратов.