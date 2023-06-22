Российские власти выделили почти 42 млрд рублей на производство самолета Ту-214

Правительство РФ выделит из Фонда национального благосостояния почти 42 млрд рублей на производство самолета Ту-214, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром финансов Антоном Силуановым осмотрел салон самолета и кабину пилота, поговорил с работниками предприятия. Мишустин назвал Ту-214 надежной машиной, но отметил, что в ней есть что модернизировать.

Премьер-министр также посетил один из крупнейших авиационных заводов России — Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова. Делегации показали этапы производственного процесса.

Управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев рассказал, что объем производства Ту-214 с 2027 года планируется увеличить до 20 машин в год. Потребность в этих самолетах составляет до 150 единиц на период до 2032 года, на 20 из них есть «твердые контракты», а на 67 подписаны «соглашения о намерениях» и на 61 самолет потенциальные заказчики уже подали заявки.

В 2009 году Казанский авиазавод вошел в государственную «Объединенную авиастроительную корпорацию», а затем объединен с конструкторским бюро «Туполев» и стал его филиалом.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, способен перевозить до 210 пассажиров. В настоящее время в производство запущены несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков.

Как заявлял ранее гендиректор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт, Ту-214 с российским оборудованием выпустят к концу 2023 года, в ноябре лайнер будет готов для главы Минпромторга Дениса Мантурова.