Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере $1,75 млрд

Всемирный банк (ВБ) объявил в о предоставлении Украине помощи в размере $1,75 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В пакет помощи входят кредит от самого финучреждения под гарантии Великобритании в размере $500 млн, грант США в размере $1,25 млрд и грант Финляндии на $15 млн. Сообщается, что все эти деньги пойдут на сферу здравоохранения и образования. Также с них Киев будет выплачивать пенсии, реализовывать программы соцпомощи и платить зарплаты бюджетникам.

С июня прошлого года Всемирный банк уже предоставил Киеву в рамках программы оказания такого рода помощи $19,745 млрд. Всего же с начала специальной военной операции (СВО) ВБ собрал почти $35 млрд в виде чрезвычайного финансирования для Украины. Гарантии предоставили: Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, США, Канада, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Япония.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль подтвердил, что кредитные средства пойдут на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей и других групп населения, нуждающихся в социальное помощи.

Ранее стало известно, что Германия в новом пакете военной помощи Украине передает Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, тягачи и патрульные машины. В пакет были включены 1 тыс снарядов калибра 155 мм, два колесных тягача и два полуприцепа, шесть патрульных машин, высокоточные боеприпасы калибра 155 мм.