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Названы регионы РФ, наиболее успешно адаптировавшие экономику к новым условиям

АКРА назвала регионы РФ, наиболее успешно приспособившихся к новым экономическим условиям

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), опираясь на информацию об энергопотреблении в промышленности за первый квартал 2023 года, выделило российские регионы, наиболее успешно адаптировавшими свою экономику к новой реальности, сообщает РИА Новости.

Пятерку лидеров возглавили Москва, Смоленская, Тульская, Костромская области и Татарстан. В исследовании АКРА отмечается, что эти пять регионов, сохранившие положительную динамику в прошлом году, увеличили темпы роста полезного отпуска электроэнергии. Агентство считает, что этот факт позволяет судить о том, что данные регионы успешно адаптировались к новым условиям.

По данным АКРА, полезный отпуск электрической энергии в РФ находится ниже уровня 2021 года начиная с июня 2022 года. Агентство отмечает, что за первый квартал 2023 года показатель суммарного полезного отпуска электроэнергии не рос. Исследование показало крайне неоднородную динамику этого показателя в разных регионах страны.

Регионы, имевшие в прошлом значительные связи с западными странами в таких отраслях, как автомобильная промышленность, химическое производство, металлургия, добыча полезных ископаемых, в 2022 году были вынуждены изменять производственные и логистические цепочки. Это, считают аналитики АКРА, приводило к необходимости пересмотра условий долгосрочных контрактов, что часто вело к сокращению объемов производства или затовариванию складов.

Ранее гендиректор АКРА Михаил Сухов сделал прогноз о том, что российская экономика по итогам этого года вырастет на 1% или чуть больше, а уже в 2024 году превысит докризисный уровень.

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