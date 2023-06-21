Стоимость биткойна превысила $30 тысяч

Биткойн в ходе торговой сессии в среду превысил $30 тыс. впервые с 26 апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Отмечается, что в 19:21 по московскому времени биткойн вырос на 11,13%, до $30,17 тыс. До этого биткойн превышал стоимость в $30 тыс. 26 апреля.

18 марта сообщалось, что биткойн в ходе торговой сессии в субботу рос более чем на 10%, до $27,472 тыс. По данным на 01:47 мск, курс биткойна рос на 11,3% и находился на уровне $27,81 тыс.

До этого старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что позитивная динамика криптовалюты в июле не должна вселять излишний оптимизм участникам рынка, так как, несмотря на рост котировок на 24%, биткойн торгуется на 66% ниже своих максимумов, а глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу. На момент публикации новости стоимость биткойна составляла около $24 тыс.