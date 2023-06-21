Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии

РИА Новости: товарооборот России и Индии вырос до рекордных $21,8 млрд в январе-апреле

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

С января по апрель текущего года товарооборот России и Индии вырос почти в четыре раза — до рекордных $21,8 млрд. По объемам торговли Москва стала четвертым по значимости Нью-Дели, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

При этом в торговле России с азиатской страной по-прежнему прослеживается острый дисбаланс. По итогам первых четырех месяцев текущего года Москва нарастила объемы экспорта в 4,2 раза — до $20,5 млрд. В то же время импорт составил только $1,3 млрд в денежном выражении, уточняется в статье.

«Товарооборот России и Индии в январе-апреле 2023 года вырос почти в четыре раза — до рекордных 21,8 миллиарда долларов, что вывело РФ на четвертое место с пятого среди крупнейших торговых партнеров азиатской страны <...> Нью-Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза — до 20,5 миллиарда долларов <...> Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию — в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов», — заключается в материале.

17 июня исполнительный директор нефтегазовой компании Indian Oil Винода Кумар заявил, что к 2024 году доля российского сырья в суммарном объеме индийского нефтяного импорта увеличится на 10% и составит почти треть (30%) от всех зарубежных поставок. Уже в текущем году доля нефти из РФ выросла в 10 раз по сравнению с показателями за 2021–2022 гг., заняв долю в 20% от нефтяного импортного рынка Индии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях