РИА Новости: Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии

С января по апрель текущего года товарооборот России и Индии вырос почти в четыре раза — до рекордных $21,8 млрд. По объемам торговли Москва стала четвертым по значимости Нью-Дели, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

При этом в торговле России с азиатской страной по-прежнему прослеживается острый дисбаланс. По итогам первых четырех месяцев текущего года Москва нарастила объемы экспорта в 4,2 раза — до $20,5 млрд. В то же время импорт составил только $1,3 млрд в денежном выражении, уточняется в статье.

«Товарооборот России и Индии в январе-апреле 2023 года вырос почти в четыре раза — до рекордных 21,8 миллиарда долларов, что вывело РФ на четвертое место с пятого среди крупнейших торговых партнеров азиатской страны <...> Нью-Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза — до 20,5 миллиарда долларов <...> Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию — в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов», — заключается в материале.

17 июня исполнительный директор нефтегазовой компании Indian Oil Винода Кумар заявил, что к 2024 году доля российского сырья в суммарном объеме индийского нефтяного импорта увеличится на 10% и составит почти треть (30%) от всех зарубежных поставок. Уже в текущем году доля нефти из РФ выросла в 10 раз по сравнению с показателями за 2021–2022 гг., заняв долю в 20% от нефтяного импортного рынка Индии.