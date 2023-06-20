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В МИД РФ заявили, что ООН расписалась в бессилии по зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин: ООН бессильна в подключении Россельхозбанка к SWIFT

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Reuters

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что ООН во время консультаций с Россией Женеве признала, что не может выполнить требования РФ для продления зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о восстановлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и снятия ограничений на поставки запчастей для сельхозтехники в Россию.

«По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать», — заявил Вершинин.

Он отметил, что в ООН признались, что такое невозможно в перспективе.

Также Вершинин высказал мнение, что 18 июля станет датой завершения зерновой сделки. При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по сделке.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В последний раз зерновую сделку продлили до 18 июля. Российская сторона подчеркивает, что требования Москвы по зерновой сделке не выполняются.

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