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Экс-сенатор Клинцевич о новом пакете помощи ЕС Украине: это весь военный бюджет России

Экс-сенатор Клинцевич: размер нового пакета помощи ЕС Украине сопоставим со всем военным бюджетом России

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Christoph Soeder/AP

Новый пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, который собирается предложить Евросоюз, станет достаточно серьезной помощью для страны, сказал «Общественной службе новостей» лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Пятьдесят миллиардов — это весь военный бюджет Российской Федерации с ракетными, воздушно-космическими и сухопутными войсками, со всем образовательным потенциалом и боевой подготовкой. И вот такая сумма сегодня выделяется Украине. Значит, по анализу их специалистов, Украина обеспечивает себя на шестьдесят процентов, а сорок процентов она получает дотационно», — объяснил он.

По мнению бывшего сенатора, весь выделенный бюджет будет направлен на обеспечение военных, а не на развитие Украины.

«Вся спонсорская помощь связана только с войной. Никаких разговоров, как они говорят о развитии Украины, в этом бюджете идти не будет», — уточнил Клинцевич.

20 июня о новом пакете финансовой помощи сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, выделенные средства помогут профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить неотложные приоритеты реконструкции.

О новом пакете помощи Украине будет объявлено в этот же день перед конференцией, которая пройдет в Лондоне, на ней партнеры Украины обсудят ее восстановление.

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