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В Кремле назвали темы переговоров Путина с африканской делегацией

Песков: на встрече Путина с делегацией из Африки отмечалась важность поставок зерна из России

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Кирилл Брага/РИА Новости

На встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских стран обсуждались поставки зерна из России бедным странам Африки. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Подчеркивалась важность поставок зерна. С точки зрения России, прежде всего российского зерна на африканский континент наиболее бедным странам. Важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на переговорах возможность прямых поставок зерна в Африку за пределами зерновой сделки.

Ранее Путин отмечал, что Россия не считала зерновую сделку путем к решению проблемы голода, однако ее согласие на участие в инициативе под предлогом помощи развивающимся странам не привело к ожидаемым результатам. По словам президента, в нуждающиеся страны Африки — а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия — было направлено 976 тыс. тонн из 31,7 млн.

17 июня стало известно, что Путин проводил переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

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