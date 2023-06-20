В Кремле назвали темы переговоров Путина с африканской делегацией

На встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских стран обсуждались поставки зерна из России бедным странам Африки. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Подчеркивалась важность поставок зерна. С точки зрения России, прежде всего российского зерна на африканский континент наиболее бедным странам. Важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на переговорах возможность прямых поставок зерна в Африку за пределами зерновой сделки.

Ранее Путин отмечал, что Россия не считала зерновую сделку путем к решению проблемы голода, однако ее согласие на участие в инициативе под предлогом помощи развивающимся странам не привело к ожидаемым результатам. По словам президента, в нуждающиеся страны Африки — а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия — было направлено 976 тыс. тонн из 31,7 млн.

17 июня стало известно, что Путин проводил переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.