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В России начались проблемы с транспортировкой цемента

«Ъ»: сроки поставок цемента в РФ увеличились вдвое из-за дефицита перевозочных мощностей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Сроки поставок цемента в России выросли в два раза из-за дефицита как минимум 20% перевозочных мощностей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление «Союзцемента» (объединяет более 50 цементных заводов ЕАЭС).

Активное начало строительного сезона и перегрузка железнодорожной инфраструктуры привели к увеличению вдвое сроков поставок цемента и нехватке 20% перевозочных мощностей. По словам исполнительного директора «Союзцемента» Дарьи Мартынкиной, в этом году сезонный рост спроса более выражен, в ряде регионов в мае—июне он увеличился в десять раз к зимним месяцам.

Эксперты рынка указали на то, что особо остро проблема стоит на южном направлении, где наблюдается огромный пассажиропоток из-за ограничения работы аэропортов. Кроме того, инфраструктура Восточного полигона в Сибири в целом перегружена. При этом резкий рост спроса на цемент произошел из-за того, что стройиндустрия получила госфинансирование.

Аналитики посчитали, что увеличение сроков доставки цемента может привести к смещению сроков сдачи части строящихся объектов. Кроме того, на стройрынке в целом наблюдается дефицит цемента, который в ряде регионов уже подорожал на 30-40%.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север – Юг», позволит разнообразить глобальные транспортные потоки.

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