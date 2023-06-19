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Сбер и Республика Тыва будут сотрудничать в сфере ESG

Сбер поможет Тыве внедрить подходы устойчивого развития и ESG

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Павел Бедняков/РИА Новости

Сбер и правительство Республики Тыва на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве по внедрению подходов устойчивого развития и ESG, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. В рамках сотрудничества планируется внедрение подходов устойчивого развития и ESG в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, формирование и поддержка экологических проектов на территории республики.

Как подчеркнул Ведяхин, Сбер активно делится своими знаниями и наработками в области устойчивого развития со своими клиентами и партнерами.

«ESG-подход может помочь региону в решении многих вопросов: в обеспечении занятости и социального благополучия жителей, поддержке уязвимых слоев населения, уменьшении вредного воздействия на окружающую среду, выстраивании диалога и продуктивного взаимодействия с бизнесом и населением. Сбер со своей стороны готов активно сотрудничать с республикой в проектах с сильной социальной и экологической направленностью», — заявил он.

В Сбере уточнили, что стороны намереваются проводить совместные мероприятия для изучения и внедрения лучших практик, улучшать систему подготовки персонала в области ESG и устойчивого развития, повышать финансовую и цифровую грамотность населения региона, развивать инструменты ответственного финансирования, реализовывать совместные инвестпроекты, внедрять новые цифровые технологии для повышения эффективности управления и многое другое.

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