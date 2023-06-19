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Сбер поможет Красноярскому краю с цифровой трансформацией госуправления

Ведяхин: цифровая трансформация госуправления способна качественно изменить жизнь людей

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Сбер и администрация Красноярского края заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

Предполагается, что стороны будут развивать сотрудничество в сфере анализа больших данных и популяризации проектов цифровой трансформации в области государственного управления.

«Большие данные и цифровая трансформация в области госуправления способны качественно изменить жизнь людей в каждом конкретном регионе. Благодаря им появляется возможность не только экономить время и средства государства, но и оказывать услуги населению более точечно, персонализированно. Так, проекты ʺEдиная карта жителяʺ уже хорошо зарекомендовал себя во многих субъектах Российской Федерации. Рад, что нашим партнером в этом направлении стал один из крупнейших регионов Сибири — Красноярский край», — сказал Ведяхин.

Cтороны намереваются сотрудничать по нескольким направлениям. В их числе: расширение потенциала оперативного мониторинга состояния экономики, повышение качества жизни жителей Красноярского края; популяризация электронных сервисов, проект «Единая карта жителя «Енисейская Сибирь».

По словам Котюкова, Красноярский край заинтересован в развитии партнерских отношений со Сбербанком.

«Сегодня мы закрепили наши планы по внедрению системы анализа больших данных. Она позволит оперативно отслеживать состояние экономики Красноярского края, оценивать эффективность региона в режиме реального времени. Это инструмент, который послужит повышению качества жизни людей», — отметил он.

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