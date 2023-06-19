Сбер и кабмин Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве

Сбер и кабинет министров Чувашской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба банка.

В ходе Петербургского международного экономического форума документ подписали первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев.

Как подчеркнул Ведяхин, искусственный интеллект дает прирост эффективности в любой индустрии, будь то транспорт, здравоохранение, строительство или что-то еще. По его словам, прирост эффективности — это и новое качество жизни людей.

«Мы рады, что все больше российских регионов понимают преимущества внедрения цифровых технологий, и готовы оказывать субъектам РФ всяческую поддержку: рады делиться своим опытом, экспертизой и апробированными отечественными решениями, которые обеспечивают технологическую независимость. Чувашия демонстрирует высокую заинтересованность в том, чтобы максимально задействовать «цифру» на объектах народного хозяйства республики, и мы будем помогать региону в этом», — заявил он.

Отмечается, что стороны намерены вместе развивать технологии ИИ, проводить цифровую трансформацию и стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность, чтобы создавать передовые сервисы. В числе приоритетных сфер для внедрения цифровых технологий обозначены здравоохранение, транспорт, строительство и защита окружающей среды.

Также планируется проводить совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения ИИ в работе исполнительных органов Чувашии, повышать цифровую и финансовую грамотность граждан, внедрять новые технологии для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач, совершенствовать законодательство в этих сферах.

«Нужно использовать любые возможности для того, чтобы организовать свою деятельность таким образом, чтобы она приносила пользу людям, облегчала процесс сбора данных, анализа и принятия управленческих решений. И естественно, искусственный интеллект, который, скажем так, очень уверенно шагает по нашей жизни, нам позволяет эти вопросы решать», — сказал Николаев.