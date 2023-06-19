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Сбер стал самой цитируемой компанией на ПМЭФ-2023

Во время ПМЭФ Сбер упомянули в СМИ около 15 тысяч раз

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сбер вновь стал самой цитируемой компанией по итогам Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Сбере рассказали, что количество сообщений в СМИ с упоминанием компании составило около 15 тысяч. При этом медиаиндекс приблизился к 350 тысячам — это самые высокие показатели среди всех компаний, которые участвовали в форуме.

Как подчеркнула руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова, информационное сопровождение ПМЭФ — одного из крупнейших в мире экономических форумов — это всегда серьезный вызов для всей команды пресс-службы Сбера. По ее словам, каждый год команда старается предлагать журналистам и спикерам новые форматы коммуникаций и использовать различные подходы, чтобы громко заявить о себе в плотной новостной повестке форума.

«Конечно, мы заранее готовим пул тем и индивидуальных PR-активностей для этого масштабного мероприятия. Но немаловажно уметь и в моменте оперативно встраиваться в инфополе с виральными поводами — реализовывать так называемый ситуативный PR. И в этом году нам удалось эффективно отработать по всем направлениям — мы улучшили свои прошлогодние рекордные показатели более чем на 40% по количеству сообщений в СМИ и почти на 60% по медиаиндексу», — заявил она.

Так, например, согласно консолидированным данным на основе расширенных аналитических исследований на базе данных Медиалогии, глава Сбербанка Герман Греф вошел в топ ключевых спикеров форума и занял третье место по количеству сообщений в СМИ среди всех участников ПМЭФ-2023.

Кроме того, сразу три активности Сбера вошли в топ-10 ключевых тем ПМЭФ. Одно из ключевых событий форума — Деловой завтрак Сбербанка — заняло 3-е место, интервью Германа Грефа РБК — 4-е место, интервью зампреда банка Станислава Кузнецова РИА Новости и Известиям — 9-е место.

Согласно публичному исследованию Медиалогии Сбер также занимает первое место по количеству сообщений в контексте ПМЭФ-2023.

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