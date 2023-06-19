Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Проект ФЦК повысил эффективность производств на предприятиях «Вертолетов России» до 80%

Проект ФЦК позволил «Вертолетам России» увеличить выпуск продукции на 80%

close
100%
Пресс-служба ФЦК

Холдинг «Вертолеты России» и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), который является оператором нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», совместно повысили эффективность вертолетостроительных производств, а именно выработку узлов и агрегатов, за счет внедрения технологий бережливого производства, сообщает пресс-служба ФЦК.

Значимую роль применения такого подхода на российских предприятиях в своем обращении к участникам Петербургского международного экономического форума подчеркнул и президент РФ Владимир Путин.

«В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства», модернизации предприятий», — отметил глава государства.

В ФЦК отмечают, что совместно с созданной сетью региональных центров компетенций шестой год успешно внедряют в российских компаниях инструменты и методики бережливого производства.

Сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» стали уже более 4, 8 тыс. предприятий. В их числе предприятия холдинга «Вертолеты России».

По словам замгенерального директора холдинга «Вертолеты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаила Рыбакова, специалисты семи предприятий холдинга внедрили инструменты бережливого производства при поддержке экспертов ФЦК.

«Благодаря этому удалось сократить время производственного технологического процесса и увеличить выработку. По отдельным узлам и агрегатам она выросла до 80%. Мы рады этому плодотворному сотрудничеству и планируем расширять его в дальнейшем», — заявил Рыбаков.

Гендиректор ФЦК Николай Соломон отметил, что нацпроект способствует достижению технологического суверенитета страны и развитию кадрового потенциала.

«Наша помощь в повышении эффективности и внедрении технологий бережливого производства позволяет российским компаниям увеличить выпуск продукции, что особенно актуально сегодня», — заключил Соломон.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях