Проект ФЦК повысил эффективность производств на предприятиях «Вертолетов России» до 80%

Холдинг «Вертолеты России» и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), который является оператором нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», совместно повысили эффективность вертолетостроительных производств, а именно выработку узлов и агрегатов, за счет внедрения технологий бережливого производства, сообщает пресс-служба ФЦК.

Значимую роль применения такого подхода на российских предприятиях в своем обращении к участникам Петербургского международного экономического форума подчеркнул и президент РФ Владимир Путин.

«В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства», модернизации предприятий», — отметил глава государства.

В ФЦК отмечают, что совместно с созданной сетью региональных центров компетенций шестой год успешно внедряют в российских компаниях инструменты и методики бережливого производства.

Сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» стали уже более 4, 8 тыс. предприятий. В их числе предприятия холдинга «Вертолеты России».

По словам замгенерального директора холдинга «Вертолеты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаила Рыбакова, специалисты семи предприятий холдинга внедрили инструменты бережливого производства при поддержке экспертов ФЦК.

«Благодаря этому удалось сократить время производственного технологического процесса и увеличить выработку. По отдельным узлам и агрегатам она выросла до 80%. Мы рады этому плодотворному сотрудничеству и планируем расширять его в дальнейшем», — заявил Рыбаков.

Гендиректор ФЦК Николай Соломон отметил, что нацпроект способствует достижению технологического суверенитета страны и развитию кадрового потенциала.

«Наша помощь в повышении эффективности и внедрении технологий бережливого производства позволяет российским компаниям увеличить выпуск продукции, что особенно актуально сегодня», — заключил Соломон.