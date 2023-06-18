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В США предупредили об опасности роста мирового долга для мировой экономики

Бывшая жена главы Microsoft призвала к реформированию глобальной финансовой системы

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Matthieu Mirville/Global Look Press

Действующая структура глобальной финансовой системы в настоящее время нуждается в системном реформировании на фоне стремительного роста объемов мировых долговых обязательств. В противном случае, могут пострадать инвестиции в развитие африканских стран, приводит слова американского предпринимателя, бывшей жены главы корпорации Microsoft Мелинды Френч Гейтс агентство Bloomberg.

Речь идет о риске стремительного накапливания долгов африканскими странами после окончания коронавирусной пандемии. На этом фоне сокращаются программы финансирования в области здравоохранения и социального обеспечения. Эти проблемы необходимо обсуждать на деловых переговорах в ходе сессий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), уточнила она.

«Они (инвесторы в африканских странах — «Газета.Ru») находятся в этих ужасных ситуациях, когда приходится выбирать между: «Продолжать ли мне инвестировать в те клиники первичной медико-санитарной помощи, которые помогают людям вести более здоровый образ жизни? Отказаться ли мне от инвестиций в образование? Куда мне отступить, учитывая, что мне приходится тратить столько денег на обслуживание своего долга?» Необходимо наращивать обороты для для глобального решения долговых проблем и реформирования Международного валютного фонда и Всемирного банка посредством серии встреч в этом году», — заключила Френч Гейтс.

29 мая портал China.com сообщил, что США необходимо уменьшить объем государственных займов для того, чтобы предотвратить катастрофу в мировой экономике. В противном случае мировая финансовая система будет под угрозой. Чрезмерные объемы заимствований США не только подрывают доверие к американскому правительству, но и несут в себе огромные скрытые опасности для мировой экономики.

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