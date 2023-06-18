Британская журналистка заявила, что Россия преодолела санкции

Корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News заявила, что российская экономика успешно справляется с санкциями, а победить ее быстро невозможно. Ее слова передает РИА Новости.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — сказала Мэгней.

По ее словам, Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами. Она отметила, что компания Inditex (владеет брендом Zara), открыла магазины с российскими названиями, в которых «вероятнее всего, продаются произведенные в России товары».

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что белорусский экспорт в РФ за 2022 год стал рекордным и увеличился более чем на 40%. Так Минск смог компенсировать потери от закрытия европейских рынков.

Газета «Известия» со ссылкой на посла России в Норвегии Теймураза Рамишвили писала, что в норвежском Киркенесе может закрыться единственное градообразующее предприятие города – судоверфь Kimek, созданная для развития сотрудничества между Осло и Москвой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.