«Роснефть» рассказала о соглашениях, заключенных на ПМЭФ

Компания «Роснефть» завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках деловой программы был проведен целый ряд рабочих встреч с партнерами, заключено порядка 30 соглашений.

На полях ПМЭФ компания подписала ряд документов для развития своей розничной сети. Между «Роснефтью» и Комитетом по туризму города Москвы заключен Меморандум, касающийся сотрудничества по вопросам комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма и продвижения туристического потенциала столицы на объектах сети АЗС «Роснефть». С компаниями из Венесуэлы подписано Соглашение о намерениях по вопросу поставок для кафе розничной сети зернового кофе и какао, а также шоколада и другой продукции.

В рамках форума «Роснефтью» был также подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технических исследований и разработок с одним из ведущих ВУЗов КНР — Университетом Цинхуа.

В ходе форума были также подписаны различные договорённости с Минэкономразвития, ГК «Роскосмос», тремя российскими регионами Сибирского федерального округа (Красноярским краем, Тюменской областью, Ханты-Мансийский автономным округом — Югрой) и многие другие.

Ключевым мероприятием отраслевой части Петербургского международного экономического форума традиционно стала Энергетическая панель, в ходе которой с ключевым докладом выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин провел ряд рабочих встреч с зарубежными партнерами. В частности, Игорь Сечин и Дай Хоулян (КННК) обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере.

Кроме того, на полях ПМЭФ состоялась рабочая встреча главы «Роснефти» с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота между двумя странами.