Песков: ПМЭФ доказал свою востребованность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) доказал свою необходимость для заключения конкретных договоренностей. Заявление было сделано представителем Кремля в интервью для «Известий».

«Интерес не падает, уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков выразил убежденность в том, что западные бизнесмены в будущем будут меньше бояться приезжать на ПМЭФ.

До этого ответственный секретарь оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что почти половина компаний из недружественных России стран решили дальше работать в РФ, несмотря на санкции.