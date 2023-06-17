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На ПМЭФ рассказали о ситуации с компаниями из недружественных, покинувшими Россию

Кобяков заявил, что половина компаний из недружественных стран продолжили работу в России

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Почти половина компаний из недружественных России стран решили дальше работать в РФ, несмотря на санкции, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подсчитали, что примерно половина иностранных компаний из недружественных стран решили остаться в России и продолжили свою экономическую деятельность», — добавил Кобяков.

Точная статистика по числу оставшихся организаций на территории РФ сейчас не приводится.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет.

Также министр финансов РФ Антон Силуанов утверждал, что России в целом удалось справиться с беспрецедентным давлением Запада. Он подчеркнул, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими после введения западных санкций

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