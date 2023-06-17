Игорь Сечин оценил возможные последствия недоинвестирования нефтяной отрасли

Мировой спрос и цены на нефть будут расти, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

«Мировой спрос на нефть в 2023 году по актуальным прогнозам МЭА и ОПЕК вырастет на 2,4 млн барр./сут, установив новый рекорд в 102 млн барр./сут.», — сказал он.

В долгосрочной перспективе, физические объемы потребления нефти по имеющимся оценкам вырастут на порядка 15 млн барр./сут (+15%) к 2045 году, и вместе с природным газом она продолжит обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию, указал он.

Среди факторов увеличения спроса на энергию глава «Роснефти» выделил недооценку реального потенциала роста потребления в Африке. Игорь Сечин напомнил, что, по прогнозу ООН, к 2050 году население Африки вырастет на 74% до 2,49 млрд чел., в то время как в других регионах население вырастет в среднем лишь на 10%. На Африку будет приходиться 34% мирового населения по сравнению с 22% в настоящее время.

При этом в качестве ключевой причины неизбежного дефицита энергоресурсов и роста цен на нефть Сечин назвал недоинвестирование отрасли. По его словам, недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов (восполнение составляет порядка 90%). Объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории.

Сейчас средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 млн т н.э., что не сопоставимо с гигантскими открытиями 70-х годов, сделанными тогда в Саудовской Аравии, России и США.

По мнению главы «Роснефти», недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть. Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи (уже третьем за период действия Соглашения) и заинтересована как в долгосрочной стабильности рынка, так и в устранении спекулятивной волатильности и сохранении цены нефти на уровне 80 долл./барр. и ее дальнейшем росте как для ввода новых мощностей добычи нефти и реализации проектов по диверсификации экономики в рамках программы «Видение 2030».