В «Роснефти» объяснили влияние США на европейскую промышленность

США успешно «подсадили» Европу на свой газ и способствуют бегству энергоемких производств из ЕС. Об этом в ходе энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, в результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США.

«По сути, европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах. До санкций мы поставляли 160 млрд. куб. газа, а США нарастили поставки в 2022 году только до уровня 70 млрд. куб», — заявил он.

Кроме того, из-за роста энергетических затрат в ЕС закрылся ряд энергоемких производств. Так. в декабре 2022 года производство химической продукции снизилось на 18%, а выпуск чугуна и стали – на 17% к декабрю 2021 года, говорится в докладе.

Сечин отметил, что снижение потребления привело к падению цены, но потребление так и не восстановилось. При этом оно упало в первую очередь именно в промышленности.

«Несмотря на значительное падение цен на газ в Европе в 2023 году, спрос за январь-март в среднем был на 17% ниже среднего уровня за 2017-2022 года», — сказал глава «Роснефти».

Производство в отраслях, выпуск в которых значительно сокращался в 2022 году, в начале 2023 года не показало значительного восстановления, при этом общий уровень выпуска в промышленности в марте 2023 сократился на 3,5% к декабрю 2022 года.

«Деиндустриализация на фоне пониженного потребления газа привела к началу рецессии в крупнейшей экономике Европы. Так, ВВП Германии в 1 квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после сокращения на 0,5% в 4 квартале 2022 года. Таким образом, экономика Германии вошла в рецессию. Бегство энергоемких производств из ЕС сделает европейскую экономику еще более слабой и уязвимой» — заключил Сечин.