Глава «Роснефти» рассказал, как повлияет рост количества электромобилей на энергосистему

Растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе на энергетической панели в ходе Петербургского международного экономического форума.

Проблемы, связанные с высокой нагрузкой на сети из-за одновременной зарядки большого количества электромобилей, будут особенно заметны на местном уровне в жилых районах. По данным МЭА, в трех тысячах районов Нидерландов нагрузка от одновременной зарядки более чем ста электромобилей может превысить мощность типовой районной сети уже в 2025 году.

«Речь даже не идет о регионах, где такой сети нет вообще. Логично предположить, что климатический смысл электромобиля – это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации. Поэтому критически важным является наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии», — отметил Сечин.

По его словам, помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году. По оценкам МЭА затраты на энергетические сети и сопутствующую инфраструктуру к 2040-м годам должны вырасти в 4 раза, с примерно 300 млрд долл. в год до более чем 1,2 трлн долл. в год (в текущих ценах).

«Опять же, мы не можем оставить за скобками проблему производства и утилизации самих батарей, необходимые для этого огромные объемы сырья и соответствующее увеличение добычи металлов, а также их полную утилизацию. Технологий, к сожалению, пока еще нет», — отметил глава «Роснефти».