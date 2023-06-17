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Глава «Роснефти» рассказал о влиянии глобального потепления на энергопотребление

Сечин: глобальное потепление стимулирует дополнительный рост спроса на энергию

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Глобальное потепление является существенным фактором роста энергопотребления. Об это заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в настоящее время на вентиляцию и системы кондиционирования в мире уже приходится около 10% от всей производимой электроэнергии.

«А к 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться, и по совокупному объему энергопотребления он превзойдет США и ЕС вместе взятые», — отметил глава «Роснефти».

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