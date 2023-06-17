Игорь Сечин поделился результатами работы «Роснефти» в Арктике

Открытые «Роснефтью» ресурсы углеводородов в Арктической зоне составляют около 20 млрд т н.э. Об этом на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, существенное повышение средних температур в мире является неоспоримым фактом. При этом температурные изменения проявляются неравномерно в разных регионах.

«Так, например, в Арктике глобальное потепление проявляется в 4 раза быстрее, чем в других частях планеты, что создает дополнительные риски для побережья морей Северного Ледовитого океана, в том числе связанные с затоплением», - рассказал Сечин.

По данным исследования, опубликованного в научном журнале Nature Communications, к середине 21-го века Арктика будет практически свободна ото льда до сентября. При этом к концу века льда не будет даже в октябре. По словам Сечина, это существенно расширит навигационное окно судоходства.

«С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей компанией ресурсы составляют порядка 20 млрд т н.э.», — заключил он.