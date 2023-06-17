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Глава «Роснефти» рассказал о причинах процветания Западной цивилизации

Сечин: Запад развивался за счет колонизации и рабовладения

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Александр Вильф/РИА Новости

Процветание Западной цивилизации было обеспечено за счет колонизации, рабовладения и инквизиции, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Западная цивилизация, процветание которой было обеспечено за счет таких инструментов, как колонизация, рабовладение, инквизиция, вплоть до применения ядерного оружия против мирных жителей городов Хиросимы и Нагасаки, которое унесло жизни более полумиллиона человек, показала, что основой метод взаимодействия для них – это принуждение», — отметил глава компании.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

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