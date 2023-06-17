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В ГД рассказали о возможностях финансирования проектов для трансформации экономики

Аксаков: Россия имеет потенциал для финансирования важных проектов без увеличения госдолга

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия пока имеет возможность финансировать приоритетные проекты для структурной трансформации экономики и без увеличения госдолга. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для подобных нужд существуют Фонд развития промышленности и Фонд национального благосостояния.

«Надо задействовать те ресурсы, которые сейчас есть, так чтобы они эффективнее использовались, в том числе на технологическую перестройку экономики. Надо направить эти ресурсы не на текущие какие-то задачи, а на перспективное развитие», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что подобные задачи может помочь выполнить перечень направлений проектов утвержденный правительством, которые являются приоритетными для трансформации экономики. Для этих целей предусмотрено стимулирующее регулирование, а потенциал кредитования в рамках такого подхода составляет до 10 трлн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил, что показатели по госдолгу в России значительно лучше, чем в ряде других стран. 

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