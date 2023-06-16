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Игорь Сечин провел встречи с зарубежными партнерами в рамках ПМЭФ

Глава Роснефти Игорь Сечин обсудил перспективы сотрудничества с зарубежными партнерами

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Петербургского международного экономического форума провел ряд рабочих встреч и обсудил перспективы реализации совместных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере, сообщает пресс-служба компании.

Глава «Роснефти» и председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоулян обсудили поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год.

Это одно из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и КННК, отмечают в компании, подчеркивая, что в настоящее время партнеры перешли на оплату сырья в национальных валютах.

Сотрудничество между «Роснефтью» и КННК вносит значительный вклад в реализацию поставленной лидерами двух стран цели по достижению товарооборота в размере 200 млрд долларов, добавляют в «Роснефти».

Ожидается, что объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит этот уровень уже по итогам 2023 года.

Важным направлением совместной работы «Роснефти» и КННК является организация Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. Прямой диалог энергетических компаний России и Китая остается одним из наиболее эффективных инструментов для увеличения двустороннего товарооборота. Форум проводится при поддержке лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Юбилейный пятый форум состоится осенью 2023 года в Китае в очном формате.

Также на полях ПМЭФ состоялась рабочая встреча Игоря Сечина с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. В ходе встречи стороны отметили рост товарооборота между двумя странами. По итогам 2022 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Узбекистана с долей 18,6%. Рост взаимной торговли составил 26% и превысил 8,7 млрд долларов. При этом Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32%.

В ходе встречи Игоря Сечина и министра энергетики Монголии Баттогтохына Чойжилсурэна речь шла о таких направлениях сотрудничества, как поставка российских нефтепродуктов, участие российских компаний в модернизации и развитии электроэнергетики Монголии, а также совместные гуманитарные проекты.

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ПМЭФ-2023
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