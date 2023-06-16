Экономист раскрыл основной посыл выступления Путина на ПМЭФ-2023

Россия не станет отказываться от экономической свободы, заявил в авторской колонке для ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев. Так он прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эксперт обратил внимание, что глава государства сделал особый акцент на развитии фондового рынка и долгосрочных инвестиций граждан.

«Наверное, президент разочаровал сторонников самоизоляции и возврата к плановой советской системе, которые до сих пор надеются на отмену экономической свободы. Такие голоса были слышны всегда. Текущая геополитика — лишь повод. Их идеал — это «лайт-версия» военного коммунизма», — отметил Разуваев.

Он добавил, что за переход к капитализму Россия заплатила серьезную цену, и отказываться от достижений современной жизни никто не будет. Особенно 25,5 млн инвесторов Московской биржи, которые заинтересованы в росте дивидендов и капитализации своих компаний, заключил аналитик.

В ходе своего выступления на ПМЭФ российский лидер также заявил, что те страны, которые говорят о зависимости России от Китая, сами давно зависимы от КНР.