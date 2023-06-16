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Путин прокомментировал блокировку российских счетов за рубежом

Путин назвал заморозку российских счетов за рубежом актом разбоя и средневековьем

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что заморозка российских счетов заграницей нарушает законы, а также является проявлением «средневековья».

«Заморозка счетов за рубежом происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой и средневековье», — сказал российский президент.

При этом Путин поручил создать специальный механизм, который бы защитил права российских граждан, которые являются владельцами компаний через «зарубежные прослойки».

Ранее Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) попросил правительство РФ создать отечественную модель по целевым условиям для ведения бизнеса.

Кроме того, президент России выступил с предложением ежегодно составлять общероссийский пятилетний прогноз потребностей в кадрах. По словам политика, стране важно дать гражданам возможность получить новую специальность, которая будет соответствовать потребностям рынка.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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ПМЭФ-2023
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