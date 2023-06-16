Путин оценил объем внешней торговли России по итогам января-апреля

Внешняя торговля в России в период с января по апрель 2023 года оказалась в плюсе на $22,6 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В целом за январь-апрель наша внешняя торговля в плюсе на 22,6 млрд долларов, фактически чуть больше 1 квартала», — отметил Путин.

По его словам, за весь прошлый год профицит текущего счета был на уровне 233 млрд рублей.

15 июня временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на ПМЭФ заявил, что Европейский союз больше не является ключевым торговым партнером России. По его словам, доля государств Европейского союза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что за последние пять лет товарооборот между Россией и ОАЭ вырос в шесть раз и по итогам 2022 года достиг $9 млрд. Хуснуллин отметил, что также растет приток российского капитала в ОАЭ.