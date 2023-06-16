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Путин выступил с предложением по поддержке российского бизнеса

Путин попросил правительство РФ создать модель целевых условий для ведения бизнеса

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) попросил правительство РФ создать отечественную модель по целевым условиям для ведения бизнеса.

«Прошу правительство разработать отечественную модель целевых условий для ведения бизнеса», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что если бизнес не связан с рисками для человека или окружающей среды, то его не нужно проверять какими-либо органами.

Кроме того, президент России выступил с предложением ежегодно составлять общероссийский пятилетний прогноз потребностей в кадрах. По словам политика, стране важно дать гражданам возможность получить новую специальность, которая будет соответствовать потребностям рынка.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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ПМЭФ-2023
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