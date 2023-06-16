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Стало известно, насколько вырастут цены в России к концу года

Гендиректор «Эксперт РА» Чекурова: инфляция в России к концу года будет чуть ниже 6%

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Shutterstock

Инфляция в России к концу года окажется несколько ниже 6%, возможный уровень — 5,5%. Такой прогноз РИА Новости в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ, проходит 14-17 июня) дала гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

По ее словам, значительного ускорения роста цен во втором полугодии ждать не стоит, а инфляция вернется к целевому показателю 4% уже в первом полугодии следующего года.

По оценке Минэкономразвития, инфляция в России с 6 по 13 июня 2023 года ускорилась до 2,87% с 2,68% неделей ранее. В апреле, по оценкам Центробанка, показатель составлял 2,3%.

Признаков роста инфляции в России нет, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ не стоит на повестке, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов. Банк России 9 июня оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых шестой раз подряд. По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 4,5-6,5% в этом году, вернется к 4% в следующем и будет находиться вблизи этой отметки в дальнейшем. 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что по итогам этого года цены вырастут на 5%.

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