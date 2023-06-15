Первый российский финтех в автозаймах CarMoney поделился рекордными результатами

Первая финтех-компания в сфере автозаймов CarMoney рассказала про актуальные финансовые и операционные результаты. По данным самой компании, в 2022 году объем портфеля выданных ей займов превысил 4,4 млрд рублей. В то же время чистая прибыль компании по итогам года показала рекордный уровень, достигнув отметки в 403 млн рублей и увеличившись более чем на 60%.

На текущий момент CarMoney представлена в 72 регионах присутствия, а внедренная ей инновационная бизнес-модель позволяет осуществить весь процесс выдачи займа за 23 минуты (от подачи заявки заемщиком до поступления денег на его счет). Средний чек взятого через компанию автозайма равняется 277 тыс. рублей.

Доля на рынке залоговых займов финтех-сервиса Carmoney в два раза больше, чем совокупно у всех конкурентов. Компания появилась в 2016 году, а уже 2018-ом заняла третье место по объему портфеля потребительских займов физлиц среди МФО в рэнкинге «Эксперт РА». Ежегодно CarMoney входит в топ-10 этого рэнкинга. НРА еще в 2019 году назвало компанию лидером по объему залоговых займов, в этом топе она также остается до сих пор.

CarMoney входит в группу компаний «СмартТехГрупп», которая недавно приобрела статус публичного акционерного общества. Материнская компания имеет намерение получить листинг своих акций на Московской бирже.

С момента своего основания CarMoney специализируется на автозаймах. Компания первой в России начала выдавать займы под залог автомобиля, при этом транспортное средство остается в собственности и пользовании владельца. Как указывают сами представители компании, организационно-правовая форма в виде микрофинансовой организации была выбрана как наиболее подходящая на момент регистрации. Однако сейчас CarMoney – это полноценный финтех-сервис, лидер в России среди залоговых продуктов.

Создание технологичного продукта залогового займа позволило выйти CarMoney в новый и не занятый на тот момент «между»-сегмент, предлагая продукты для розничных клиентов по ставкам значительно ниже, чем у МФО, - ближе к банковским.

Помимо этого, разработанная CarMoney уникальная технологическая платформа в непрерывном режиме анализирует большой объем различных данных на основе Big Data с использованием искусственного интеллекта и позволяет выдавать займы в автоматизированном и роботизированном режиме. Ставка для каждого клиента при этом будет индивидуальной – исходя из профиля заемщика. Все это позволяет делать итоговый продукт компании максимально привлекательным для конечного потребителя.