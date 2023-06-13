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Путин спрогнозировал инфляцию в РФ по итогам 2023 года

Президент РФ Путин заявил, что инфляция по итогам 2023 года составит около 5%

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что инфляция в стране по итогам текущего года составит около 5%. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, по году она выйдет на 5%, так, как прогнозирует Центральный банк», — заявил Путин.

Глава государства уточнил, что в настоящее время инфляция в РФ составляет 2,3%.

Также Путин рассказал, что на Западе нарастают экономические проблемы.

По его словам, в Германии намечается рецессия, а в России будет рост в 1,5-2% ВВП.

Ранее сообщалось, что руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики, подразумевающей в том числе повышение ключевой ставки. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, причина заключается в сохранении в регионе сильного ценового давления и относительно высокого уровня инфляции.

6 июня директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что европейские страны ожидает слабый экономический рост и высокая инфляция на продовольствие в среднесрочной перспективе. До 2024 года инфляция будет оставаться значительно выше целевых показателей.

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