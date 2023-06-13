В России выявили картель в сфере лабораторных исследований

Федеральная антимонопольная служба России смогла установить картель в отрасли лабораторных исследований на сумму более 1,1 млрд рублей, в схеме могли участвовать пять организаций. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По информации ФАС, пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку оборудования, расходных материалов и химических продуктов.

«ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Элюентлабораториз», ООО «Молбиол», ООО «Аналитическая мануфактура», ООО «Русмедторг», ООО «Медстандарт», — указали в ведомстве.

В ФАС пояснили, что часть денег на поставку товаров выделялась в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Поводом для заведения дела послужили материалы, полученные службой, в том числе на основании проведенного мониторинга закупочных процедур.

Ранее ФАС обвинил в нарушении антимонопольного законодательства «Северсталь», «НЛМК» и «ММК».