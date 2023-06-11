Ряд российских регионов получат более 740 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения

Правительство РФ в опережающем порядке направит регионам свыше 740 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение было принято после обращений глав ряда субъектов, где работы по модернизации и реконструкции систем питьевого водоснабжения идут с опережением.

«Объем средств, который будет направлен в эти регионы, превысит 740 миллионов рублей», — сообщили в правительстве.

Опережающее финансирование в этом году получат республики Марий Эл, Мордовия, Тува, а также Пензенская область и Хабаровский край.

Как уточнили в правительстве, опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения быстрее запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода», цель которого обеспечить более 88% жителей России к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в 2024 году правительство выделит 100 млрд рублей на развитие коммунальной инфраструктуры.