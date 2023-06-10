Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Украины забрали российского бизнесмена в киевском ТРЦ

РИА Новости: активы российского бизнесмена власти передали в Фонд госимущества Украины

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство Украины передало долю активов российского бизнесмена Аркадия Ротенберга в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РИА Новости.

В марте Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал украинские активы миллиардера, среди которых киевский ТРЦ.

«Продолжаем работать над взысканием имущества подсанкционных лиц. Передаем Фонду госимущества (ФГИУ) долю ... олигархов Ротенбергов в ТРЦ Осеаn Рlaza», — приводит слова Свириденко пресс-служба минэкономики Украины.

Министр уточнила, что впоследствии конфискованные активы Ротенберга будут выставлены на продажу, а полученные средства направлены на восстановление Украины от разрушений в результате конфликта.

Решением украинского правительства в управление ФГИУ передано 66,65% доли ООО «Инвестиционный союз »Лыбидь» и 100% ООО «Авангард-Виларти», которые играют основополагающую роль в цепочке прав собственности на ТРЦ Осеаn Рlaza.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг, против которой подала иск британская юридическая фирма Candey, ранее представлявшая ее интересы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях