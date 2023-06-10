Власти Украины забрали российского бизнесмена в киевском ТРЦ

Правительство Украины передало долю активов российского бизнесмена Аркадия Ротенберга в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РИА Новости.

В марте Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал украинские активы миллиардера, среди которых киевский ТРЦ.

«Продолжаем работать над взысканием имущества подсанкционных лиц. Передаем Фонду госимущества (ФГИУ) долю ... олигархов Ротенбергов в ТРЦ Осеаn Рlaza», — приводит слова Свириденко пресс-служба минэкономики Украины.

Министр уточнила, что впоследствии конфискованные активы Ротенберга будут выставлены на продажу, а полученные средства направлены на восстановление Украины от разрушений в результате конфликта.

Решением украинского правительства в управление ФГИУ передано 66,65% доли ООО «Инвестиционный союз »Лыбидь» и 100% ООО «Авангард-Виларти», которые играют основополагающую роль в цепочке прав собственности на ТРЦ Осеаn Рlaza.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг, против которой подала иск британская юридическая фирма Candey, ранее представлявшая ее интересы.