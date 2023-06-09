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В России предложили ввести минимальные цены на весь алкоголь

В Госдуме предложили установить минимальные цены на алкоголь из-за массовых отравлений

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Depositphotos

Первый зампредседателя комитета по экономической политике Надежда Школкина заявила, что участники совещания по ситуации, связанной с массовым отравлением суррогатным алкоголем в России, предложили рассмотреть вопрос о введении минимальной розничной цены на всю алкогольную продукцию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Школкиной, на совещании также было предложено решить вопрос с утилизацией конфискованного спирта, который годами находится на хранении и может вновь попасть на рынок.

Уточняется, что в совещании приняли участие все профильные министерства, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, производители алкогольной продукции и общественные организации. Школкина отметила, что последнее массовое отравление суррогатным алкоголем — не единичный случай. По ее словам, задача совещания — понять причину случившегося и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство или нормативные акты.

Зампред комитета по экономической политике уточнила, что обсуждение свелось к нескольким предложениям, в числе которых наведение порядка в сфере производства медицинского спирта, а также введение жесткого контроля за производством, транспортировкой, использованием и утилизацией метанолового спирта.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ивану Гребенкину, Дмитрию Егорову и Артему Айрапетяну, причастным к хищению метилового спирта в Самарской области и поставкам алкогольного напитка «Мистер Сидр» в регионы РФ.

8 июня Минздрав РФ обновил данные по пострадавшим от отравления суррогатным сидром. По информации ведомства, напитком в РФ отравился уже 101 человек, 31 из которых умер. В министерстве также указали, что четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 24 — в тяжелом.

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Отравление сидром в России
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