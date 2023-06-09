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Набиуллина заявила, что ЦБ РФ способствует росту экономики, а не тормозит ее

Набиуллина: без ценовой стабильности экономику России будет бросать «то в жар, то в холод»

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, комментируя критику в отношении действий ЦБ РФ, заявила, что Банк России способствует устойчивому, сбалансированному росту экономики страны, а не тормозит ее. Об этом Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Потому что без решения вопроса ценовой стабильности экономику будет бросать то в жар, то в холод», — пояснила она.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что объективные причины для включения России в штрафные списки FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) отсутствуют. При этом глава регулятора отметила, что включение РФ в «черные» списки FATF негативно скажется на сроки проведения международных расчетов.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что сейчас мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса и возвращается к доковидной структуре.

9 июня состоялась пресс-конференция по результатам заседания совета директоров Банка России.

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