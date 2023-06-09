Путин заявил о необходимости укрепить финансовый суверенитет стран ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сказал на встрече с главами делегаций Содружества Независимых Государств (СНГ) и ЕАЭС, передает РИА Новости.

«Следовало бы активизировать деятельность по линии органов исполнительной власти и Центробанков наших государств, которое нацелено на упрочение финансового суверенитета», — сказал Путин.

По словам российского лидера, это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, а также диверсифицировать и гармонизировать Евразийский финансовый рынок для создания благоприятных условий сохранения капиталов и их инвестирования в экономики стран СНГ и ЕАЭС.

Президент России отметил, что этому могла бы способствовать реализация российских предложений добавить к свободному передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала позицию свободы знаний. По словам Путина, она должна подразумевать внедрение общих принципов и стандартов образования, координацию научных программ, унификацию требований к профессиям, а также созданию единых учебников по техническим и иным дисциплинам.

25 мая Владимир Путин подписал со своими коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) 13 совместных документов по итогам Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В числе подписанных документов имеется протокол с изменениями в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами.