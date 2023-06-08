Адвокат объяснил, почему в России возросло число фирм-однодневок

Резкий рост числа фирм-однодневок в России можно связать с тем, что сейчас бизнес «немножко лихорадит» из-за общей политэкономической обстановки. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал адвокат Александр Карабанов.

«Очень много бизнесов банкротят. Многие бизнесы закрывают. Поэтому уводят так называемые складские остатки с расчетных счетов. И для этого опять же нужны схемы, чтобы обеспечить финансовое движение денег. Я думаю, что это временное явление, связанное как раз с обострением в экономическом секторе», — сообщил Карабанов.

Эксперт объяснил, что такие фирмы обычно регистрируют для использования «в каких-то схемах», например, для продажи «услуг» другим предпринимателям, а не с целью вести коммерческие цели. Свое название они получили из-за того, что обычно эти компании существуют недолго — до шести месяцев, указал адвокат. По его словам, это то время, которое требуется для поставленной перед фирмой задачи.

Накануне директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал, что запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ привел к тому, что в России число фирм-однодневок резко начало расти. По его словам, ежедневно открывается около 1 тыс. таких компаний, что на 15% выше, чем до запуска сервиса.