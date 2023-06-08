Поставщики систем противопожарной безопасности обратились в Минпромторг с просьбой ограничить поставки в Россию решения от конкурирующих западных производителей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Письмо замглавы Минпромторга Василию Шпаку направил консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности». Поставщики просят министерство ограничить параллельный импорт (ввоз в Россию товаров без согласия правообладателя – «Газета.Ru») пожарных и охранных систем, произведенных иностранными компаниями, которые ушли из РФ. Они объяснили, что ряд зарубежных решений — Autronica, Schneider Electric, Eaton — несет риск для безопасности жилых и административных зданий. Эти решения не поддерживаются российскими производителями, их невозможно заменить отечественными аналогами. В Минпромторге и МЧС воздержались от комментариев.

Предправления межрегионального общественного объединения «Гильдия инженеров газового оборудования» Станислав Митюшин допустил, что лучше не вводить ограничения, а установить приоритет использования российского оборудования при проектировании зданий. По его словам, сейчас на рынке присутствуют европейские и американские компании. Директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова отметила, что пока российское оборудование уступает иностранному.

Идея ограничения импорта продукции зарубежных производителей возникает не впервые. Минпромторг рассматривает этот вопрос применительно к зарубежным поставщикам электроники. Речь идет о продукции 20 компаний, в том числе Acer, IBM, Dell.