Курс доллара показал рост на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара к рублю на открытии торгов в среду вырос на 1,25 коп. и составил 81,42 руб. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро при этом снизился на 13,75 коп. и составил 87,05 руб., а юаня остался прежним и составил 11,41 руб.

Ранее ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков прогнозировал, что на текущей неделе рубль будет находиться в диапазоне от 81,0 до 82,0 руб. за доллар. Эксперт пояснял, что касаемо валютных потоков ключевую роль играет торговый баланс.

До этого глава Министерства финансов России Антон Силуанов говорил о том, что доллар бросил вызов Российской Федерации, а РФ доллару.

Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев также заявлял, что Центральный банк России (ЦБ) может начать постепенно снижать ключевую ставку через полгода. Однако это случится, когда инфляция сократится до отметки в 4%, а на курс рубля ничто не будет давить.