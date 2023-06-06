Минпромторг разработал законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола

Минпромторг РФ разработал законопроект о введении госрегулирования производства и оборота метанола. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас оборот контролируется в рамках Единой государственной автоматизированной системы учета производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС).

«Согласно... [проекту федерального закона] в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола). Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Минпромторга, данная мера поможет сформировать систему учета объемов производства, а также продажи и использования метанола на рынке.

В мае Минпромторг предложил систему контроля за оборотом метанола, указав на рост числа случаев отравления метанолом и метанолсодержащими жидкостями под видом алкогольной продукции.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал «Газете.Ru», что ввод обязательного окрашивания метанола перед поставкой на склады не приведет к снижению распространения суррогатного алкоголя.