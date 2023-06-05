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Туроператоры назвали стоимость первых пакетных туров в Грузию для россиян

Союз туроператоров: цены на туры в Грузию с прямыми рейсами стартуют от 103 тысяч рублей

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Wikimedia Commons

Туристический оператор Space Travel запустил продажу первых пакетных туров в Грузию с прямыми рейсами для граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Space Travel открыл продажу туров в Грузию с регулярными авиаперелетами», — говорится в публикации.

Согласно информации АТОР, наиболее бюджетный вариант обойдется российским путешественникам в 103 тысяч рублей на одного человека. Он включает перелет в обе стороны и четырехдневную поездку по маршруту Тбилиси — Мцхета — Бодбе — Сигнахи — Тбилиси.

Помимо того, Space Travel открыл авторские турпрограммы, но их цена рассчитывается для каждого туриста индивидуально.

В мае стало известно, что российская авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы в Грузию.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.

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