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В США объявили о планах выделить Украине $37 млн на укрепление кибербезопасности

Госдеп США сообщил о намерении выделить Киеву $37 млн на киберзащиту

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Depositphotos

США намерена дополнительно выделить Украине $37 млн на укрепление кибербезопасности, следует из опубликованного на сайте Госдепартамента заявления.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи представителей США и Украины 1 июня в Таллине.

В рамках диалога двух стран по кибербезопасности Вашингтон работает над предоставлением дополнительной помощи Украине в этой сфере на сумму $37 млн, в результате чего общая сумма составит $82 млн с февраля 2022 года и более $120 млн с 2016 года.

В Госдепе подчеркнули, что эта поддержка укрепила возможности Украины по обнаружению, сдерживанию и реагированию на киберугрозы и помогает защищать критически важную цифровую инфраструктуру страны.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что общий ущерб мировой экономики от разного рода кибератак к 2025 году достигнет $10 трлн.

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