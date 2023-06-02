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Блинкен считает, что Россия не вернет потерянные рынки ЕС

Госсекретарь США Блинкен: экономика России является тенью того, что было раньше

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Хельсинки заявил, что российская экономика сейчас — это «тень того, что было раньше». Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать», — сказал он.

Блинкен утверждает, что золотовалютные резервы России снизились больше чем в два раза, так же, как и доходы от госпредприятий. По его словам, из РФ ушли 1,7 тысячи иностранных компаний, а «миллионы» человек уехали из страны.

По его словам, Москва уже не вернет рынки, которые потеряла в Евросоюзе.

Также Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки, заявил, что Соединенные Штаты не являются врагами для россиян.

Ранее Министерство экономического развития России сообщило, что отечественная экономика в апреле выросла впервые за год — ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте. В мае Международный валютный фонд сообщал, что ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года составил $15,44 тыс., приблизившись к рекордным уровням 2013 года — в $15,93 тыс.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российские власти учитывают китайский опыт в управлении экономикой.

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